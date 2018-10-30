В Самарской области бывший министр здравоохранения, уходя, закрыл за собой дверь и в «Твиттер»
30 октября 2018 11:26
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Бывший министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, передав пост Михаилу Ратманову, закрыл и свой аккаунт в Твиттере. Он последовал примеру экс-главы минобразования Владимира Пылева, правда, в отличие от последнего, не стал уходить по-английски, а прежде все-таки попрощался с читателями. «Данный аккаунт приостанавливает работу, — написал г-н Гридасов сегодня, 29 октября. — Трансляция информации о региональном здравоохранении и работа с обращениями жителей #Самарскаяобласть продолжаются на странице @minzdrav__63. Всем успехов, а главное, будьте здоровы!»
Свой аккаунт Геннадий Гридасов зарегистрировал в ноябре 2017 года, как это сделали и многие другие чиновники после прихода на пост врио губернатора Дмитрия Азарова, потребовавшего от всех чиновников активно общаться с жителями области в сети микроблогов. Геннадия Гридасова можно считать довольно активным пользователем этой социальной сети. У него было 1811 читателей и 347 твитов, пишет СО ОНЛАЙН.
Многие чиновники, не сохранившие свои посты в «белом доме», уходя, сразу же покидают твиттер. Например, удаленной оказалась страница бывшего министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева, а также бывших глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары Аллы Волчковой и Олега Комарова. Лишь Александр Кобенко, поменявший пост глав МЭРИТа Самарской области на должность исполнительного директора АО «Национальная инжиниринговая корпорация», не стал удалять свой аккаунт. Впрочем, и завел он его задолго до требований Дмитрия Азарова — еще в 2012 году. Кроме того, он остается советником губернатора Самарской области.
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