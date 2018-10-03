В Самарской колонии освоено производство новой продукции – торговых столов.

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В ИК-5 УФСИН России по Самарской области освоено производство новой продукции – торговых столов.Торговые столы предназначены для муниципальных нужд Самары. Они устанавливаются на площади «Куйбышева» во время проведения городских ярмарок сельхозпродукции. По сложившейся традиции ярмарки организуются осенью и пользуются большой популярностью среди горожан и сельхозпроизводителей.Производство новой продукции в исправительном учреждении организовано в рамках договора между исправительной колонией и муниципальным предприятием. Согласно соглашению предприятие поставило в учреждение необходимые материалы, а на производственных площадях колонии осужденные изготовили 80 торговых столов. Всего на данных работах было трудоустроено 9 осужденных.Кстати, это не первый вид продукции, выпускаемой в исправительном учреждении для муниципальных нужд. Несколько месяцев назад было освоено производство «торговых домиков». Они предназначены для продажи сувенирной продукции, прохладительных напитков, хлебобулочных изделий.Но не только в ИК-5 выпускают продукцию для Самары. В другом исправительном учреждении ИК-15 для муниципалитета производят палаточную ткань.- Получая муниципальные заказы,- сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Григорий Неймарк, - исправительные учреждения имеют возможность создавать новые рабочие места для осужденных, получать прибыль, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.