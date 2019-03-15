В Самаре жители Красной Глинки встретились с представителями Департамента транспорта, ООО «СамараАвтоГаз»

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14 марта состоялось очередное заседание рабочей группы жителей Красной Глинки с представителями Департамента транспорта, ООО «СамараАвтоГаз».Напомним, что ранее жители поселка Красная Глинка подняли вопрос о возобновлении ряда частных маршрутов, курсирующих через Красную Глинку и п. Управленческий - 1к, 210, 221 и 50, а также об оптимизации работы ряда маршрутов перевозчика ООО «СамараАвтоГаз». По итогам встречи с представителями муниципалитета и компании-перевозчика создана рабочая группа горожан для обсуждения вопроса транспортной доступности Красноглинского района.В ходе очередной встречи представитель ООО «СамараАвтоГаз» рассказал инициативной группе о принятых мерах. Так, по многочисленным пожеланиям сотрудников компании «Электрощит Самара» сокращен интервал движения автобусов маршрута №50 в вечерние часы пик – теперь автобусы будут курсировать в 17.05, 17.08, 17.25, 17.30. «Кроме того рассматривается вопрос об оптимизации маршрута №1» - заявили в «СамараАвтоГаз».В ответ на предложение увеличить количество маршрутов путем присоединения маршрута №210 к «СамараАвтоГаз» пояснили, что в настоящее время компания не обладает достаточными техническими ресурсами для его обслуживания. «На 30 машин потребуется как минимум 60 водителей для соблюдения графика работы и режима труда и отдыха сотрудников. Сейчас мы находимся в условиях нехватки кадров для обеспечения бесперебойной работы обслуживаемых маршрутов» - добавил представитель «СамараАвтоГаз».В заключение встречи принято решение об организации дополнительной встречи рабочей группы с компаниями-перевозчиками города для рассмотрения актуального для красноглинцев вопроса - потенциальной возможности работы на маршруте №210, способном разрешить транспортную проблему района.