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В Самаре завершились VIII Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
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В Самаре завершились VIII Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

24 сентября 2018 09:09
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В Самаре завершились VIII Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
В финал соревнований по итогам отборочного (заочного) этапа вышли 16 команд.

В пятницу, 21 сентября 2018 года, в Самаре завершились VIII Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF.
Напомним, это одни из крупнейших российских ежегодных соревнований в области информационной безопасности, организаторами которых являются Правительство Самарской области, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Основная их цель — повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцент на подготовке кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного специалиста в области защиты информации.

Важность обеспечения качественной подготовки специалистов IT-сферы не раз подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В частности, на общественном региональном форуме «Стратегия лидерства» Глава региона отметил, что ежегодно приток IT-специалистов в экономику Самарской области должен составлять более 5,7 тыс. человек. От уровня подготовки кадров зависит экономическое развитие региона в целом. Быстро меняющиеся технологии требуют иного подхода как к структуре и качеству подготовки кадров, так и к компетенциям уже работающих специалистов.
«Цифровая трансформация экономики предполагает особое отношение к информации, к ее защите, — подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин. — Количество требуемых специалистов для этой IT-сферы растет из года в год. Поэтому Правительство Самарской области уже 8 лет проводит соревнования по кибербезопасности VolgaCTF, в которых обязательно участвуют самарские студенты – это повышает их авторитет на рынке труда, позволяет соотнести свой уровень со студентами ведущих вузов страны. Начавшись как локальные соревнования, сейчас VolgaCTF стали не только федеральным брендом, но получили международное признание. Мы и в дальнейшем будем развивать этот сегмент IT, для того чтобы регион мог претендовать на звание одной из столиц информационной безопасности».

Оценивая уровень нынешних соревнований, председатель организационного комитета VolgaCTF, директор института информатики и электроники Самарского университета Владислав Сергеев рассказал: «Динамика за 8 лет совершенно очевидна: мы начинали с внутригородских соревнований, потом - по Приволжскому федеральному округу, дальше был всероссийский уровень, и вот уже третий год мы проводим полноценные международные соревнования. Число участников огромное, особенно на первом этапе - заочном, который проводится в Интернете. Последние два года число участников заочного тура превышает тысячу. Специалисты по информационной безопасности сейчас очень востребованы. Для того чтобы быть полноценным специалистом по информационной безопасности, нужно обладать очень широким спектром знаний: помимо математики, программирования, физики, радиотехники, нужно очень хорошо разбираться в методах технической защиты информации, антивирусной деятельности. Также очень важно хорошо знать законодательную базу».

В финал соревнований, по итогам отборочного (заочного) этапа, вышли 16 команд из таких учебных заведений, как Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (г. Минск), Da Nang (Вьетнам), St. Pölten (Австрия), Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Москва), МГУ, Высшая школа экономики (г. Москва), Московский физико-технический институт, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Казанский федеральный университет и других. Самарскую область представляла команда Самарского государственного технического университета.
В этом году одержать победу было сложнее, впервые соревнования проходили два дня, а не один. Формат - традиционный для сферы информационной безопасности сapture the flag: участники в виртуальном пространстве пытались «похитить флаг» у соперников: состязались в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей ресурсов противника. Алексей Волков, представитель команды организаторов VolgaCTF, руководитель технической комиссии, рассказал: «С конкурсными заданиями участники справились, как обычно, на отлично, сложность заданий была достаточно высокая - на этих соревнованиях были представлены задания из рабочей практики технической комиссии по безопасности. Год от года уровень участников растет».
Победителем стала команда Bushwhackers (МГУ). На втором месте - команда SUSlo.PAS из Новосибирского государственного университета. Команда Высшей школы экономики Corrupted Reflection заняла третью строчку турнирной таблицы. Участники из Самарского технического университета - MagicHat - оказались на 10 месте в общем зачете. Победители и финалисты получили памятные и ценные призы, кубки и сертификаты об участии.

Помимо собственно соревнований, была организована обширная лекционная часть с участием представителей бизнеса, образовательных учреждений, независимых специалистов в области информационной безопасности, а также МИД РФ.
Центральным событием VolgaCTF стал круглый стол на тему «Фейковая реальность и киберпреступность». Актуальные проблемы обсудили представители международного бизнеса, масс-медиа, силовых ведомств и власти, сообщает пресс-служба облправительства.

 


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Комментарии



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