В Самаре запущен интернет-портал, посвященный общественному голосованию по стене на площади Славы

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12 февраля 2018 года официально начал работу специализированный интернет-портал – самарарешает.рф, посвященный общественному голосованию, связанному с вопросом дальнейшей судьбы стены на площади Славы. Сайт поможет жителям города узнать больше о ходе обсуждения возможной реконструкции комплекса.Портал призван разъяснить, почему был поднят вопрос реконструкции комплекса и стены в частности, для чего организуется опрос жителей, как в нем принять участие.Интернет-портал поможет жителям Самары узнать больше о процессе выбора будущего облика стены на площади Славы, предложить свои идеи, узнать о предложенных вариантах и оставить комментарии к ним, а также получить информацию, где и когда можно проголосовать за новый облик комплекса. Также на сайте размещен опрос, посвященный главной теме портала – изменить стену на площади Славы или нет, и каждый оставленный голос поможет собрать мнения горожан.Специальная форма, размещенная на сайте, позволяет каждому жителю города высказать своё мнение о реконструкции комплекса. Предложения, оставленные в разделе, пройдут рассмотрение экспертами и будут опубликованы. За предложенные варианты можно будет проголосовать. По замыслу авторов проекта, это поможет лучше понять и учесть позицию горожан, в отношении стены на площади Славы.Напомним, что стена на площади Славы была построена в 2015 году и вызвала множество споров среди общественности относительно своего внешнего облика. В 2017 году врио губернатора Самарской областипровел ряд рабочих встреч с архитекторами и урбанистами, по итогам которых было принято решение вынести вопрос реконструкции стены на площади Славы на общественное голосование – «Самара решает». Оно состоится 18 марта в специальных пунктах на избирательных участках, сообщает пресс-служба горадминистрации.