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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре закрывают доступ в недостройку у Ботсада

8 октября 2018 13:49
88
В Самаре закрывают доступ в недостройку у Ботсада
Около здания появится пост охраны.

Жители Самары жалуются на недостроенное здание на пересечении улиц Врубеля и Гая, неподалеку от Ботанического сада и Самарского университета.
Большое недостроенное здание находится на этом участке уже много лет и давно привлекает подростков и студентов. Местные жалуются на то, что молодежь периодически кидает кирпичи с крыши в сторону трамваев и станции юннатов.
В минимущества Самарской области заявили, что с 5 октября доступ в здание ограничен, а с 8 октября возле него появится пост охраны.

Впрочем, 7 октября на крыше недостройки опять видели группу молодежи, пишет Самру.ру.

Отметим, еще в 2016 году заявлялось о планах построить на территории этого объекта новую школу.
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Комментарии



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