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В Самаре вырос спрос на профессионалов автобизнеса

5 июля 2018 09:47
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В Самаре вырос спрос на профессионалов автобизнеса
Среди соискателей наиболее популярными стали «строительство», «транспорт, логистика» и «продажи».

По данным «Avito Работа», во II квартале 2018 года в тройку наиболее востребованных специалистов в Самаре вошли представители сферы продаж, производства, а также транспорта. Среди соискателей наиболее популярными стали «строительство», «транспорт, логистика» и «продажи».

Во II квартале 2018 года Самара заняла двенадцатое место среди крупных российских городов по размеру зарплаты, составившей 31 800 рублей в месяц. За год она выросла на 5%, за квартал - на 0,6%.

В целом по России средняя зарплата за этот период составила 34 900 рублей в месяц. За год она выросла на 6,1%, а за квартал – на 0,6%. Самый высокий показатель заработной платы во II квартале зафиксирован в Москве - 52 100 рублей в месяц. В целом в крупных российских городах годовой рост окладов составил от 2,3 до 9,3%.

По итогам квартала в Самаре в число самых востребованных специалистов вошли продавцы, производственники, перевозчики, строители и профессионалы автобизнеса. Работодатели чаще всего искали на «Avito Работа» специалистов именно из этих сфер: на них суммарно пришлось около 65,7% всех актуальных вакансий в городе. За квартал больше всего вырос спрос на строителей (прирост доли вакансий группы в общем числе составил 2,3 п.п.), а снизился – на продавцов (снижение доли вакансий группы в общем числе вакансий на 2,2 п.п.). За год самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на группу «автомобильный бизнес» - на 1 п.п., а самое большое снижение наблюдается в «продажах» - на 1,2 п.п.
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