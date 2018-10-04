В Самаре возобновил работу общественный совет по вопросам образования при главе города
4 октября 2018 14:01
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Первое заседание открыла глава Самары Елена Лапушкина, которая и поддержала инициативу педагогического сообщества о возрождении совета.
— Я была знакома с работой совета и понимала, что она крайне важна и должна идти на регулярной основе. Поддержка сферы образования — один из приоритетов для всех уровней власти. Но без взгляда изнутри, без мнения профессионального сообщества невозможно развивать эту отрасль, — подчеркнула глава города.
Елена Лапушкина пообещала членам общественного совета предоставить площадку для дискуссий и всячески поддерживать его работу. Председатель городской думы Алексей Дегтев высоко оценил управленческое решение по возобновлению работы общественного совета.
— В развитии сферы образования совещательный орган играет значительную роль. Всегда важно мнение профессионалов, которые ориентируются в современной ситуации, — убежден Дегтев.
Председателем совета единогласно была избрана руководитель самарской Ассоциации лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов, заслуженный учитель РФ Наталья Толстых. Она отметила, что первый раз совещательный орган собирался в 1999 году. За это время активисты внесли заметный вклад в развитие системы образования.
— Нам не раз приходилось обсуждать сложные вопросы. Например, открытие на базе школ групп пребывания для детей дошкольного возраста. Этого требовала сложившаяся ситуация, и начинание было успешно реализовано, — сказала Толстых. Также общественники отрабатывали механизм организации питания в школах.
У возобновившего свою работу совета уже есть планы на перспективу. Активисты намерены уделить особое внимание созданию резерва руководителей образовательных учреждений. Предполагается внедрить систему наставничества для поддержки специалистов, готовых строить карьеру в этой сфере.
Также совет настроен активно взаимодействовать с родительской общественностью. Чтобы получить обратную связь, было предложено проводить родительские собрания на уровне города. По мнению Толстых, так можно лучше узнать о потребностях разных групп населения, в частности многодетных семей, пишет "Самарская газета".
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