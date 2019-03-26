В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО

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Сегодня, 26 марта из ТК "Амбар" из-за пожара эвакуировали более 400 человек. Но на самом деле никакого ЧП не произошло: тревога была учебной. По легенде пожар начался в кинозале №4. На место условного возгорания по тревоге прибыли 11 единиц специальной пожарной техники, 52 человека личного состава. Сотрудники МЧС вывели посетителей из кинозала, а остальных посетителей "Амбара" эвакуировали работники ТК.На пожаре имелся один "пострадавший", ему оказали помощь сотрудники прибывшей "Скорой".Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Игорь Быков, целью учений была отработка взаимодействия с администрацией объекта, службами жизнеобеспечения, а также эвакуация людей в случае условного пожара. Была предотвращена угроза гибели людей, личный состав с поставленной задачей справился."Здания подобного типа являются достаточно сложными ввиду специфической конструкции помещений и наличия большого количества людей. Основная задача первых прибывающих подразделений - обеспечить своевременную эвакуацию, проверить все помещения на наличие людей и уже затем приступать к тушению. В ходе учений была проверена также система оповещения о пожаре, система пожаротушения, система дымоудаления. Все установки на данном объекте находятся в исправном техническом состоянии", - рассказал Быков.По итогам учений работа всех подразделений оценена удовлетворительно.Отметим, что посетители "Амбара" с пониманием отнеслись к прерванному шопингу и киносеансу, считая подобные учения важными и необходимыми.Напомним, что год назад, 25 марта 2018 года, в Кемерово произошел крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибло более 60 человек. В свете этой трагедии пожарно-тактические учения в местах массового скопления людей приобретают особую значимость.Фото: Дильдина Светлана