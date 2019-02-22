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В Самаре торжественно открыли воссозданную через 60 лет скульптурную композицию у здания ОДО! Скульптура состоит из 4-х частей, на которых изображены пехотинец, лётчик, моряк и танкист. Памятное сооружение было восстановлено по фотографиям 1940 г. и имеет историческое значение, сообщает Департамент информационной политики региона.