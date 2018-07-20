В Самаре торт стоит дешевле, чем в среднем по России
20 июля 2018 10:14
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К Международному Дню Торта сервис объявлений Юла нашел самые необычные торты в городе. Средняя цена за килограмм торта ручной работы в Самаре составила 880 рублей, что немного (на 9%) дешевле, чем в среднем по стране. Для сравнения - москвичи просят в среднем 1 040 рублей за торт, это самая высокая средняя цена в России. А самые бюджетные предложения оказались в Омске (610 рублей), Саратове (660 рублей) и Ставрополе (665 рублей).
Больше всего кондитеров живет в Москве (19% от всех объявлений о продаже тортов), Санкт-Петербурге (7%), Краснодаре (4%) и Красноярске (3%). В Самаре этот показатель оказался средним по стране.
Чаще всего сладким лакомством пользователи Юлы интересовались накануне 8 марта. Самым популярным поисковым запросом стал “торт на день рождения”, а вот торт на свадьбу россияне искали в два раза реже.
Самарские кондитеры готовы воплотить самые смелые пожелания заказчиков. Например, в городе на Юле можно найти торт-кассу и торт-кактус (500 рублей), торт-единорог (900 рублей), торт-миньон (800 рублей) и даже “царский” торт (1000 рублей), а также торт в виде кастрюли пельменей (500 рублей).
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