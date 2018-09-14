В Самаре стартует социальный проект «Жизнь не театр»

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17 сентября в 11:40 в МБОУ Школа №12 (ул. Красноармейская, 93А) стартует проект «Жизнь не театр», целью которого является профилактика наркотической зависимости среди подростков с помощью методики «равный равному».Основа методики заключается в общении с молодыми людьми на их языке, объясняя, чем опасна та или иная зависимость.В рамках проекта организаторы и волонтеры посетят 9 школ города – по одной в каждом районе Самары. В начале мероприятия в каждой школе участников разделят на 4 команды по 20 человек. Первые две команды пройдут психологический тренинг-игру, которая поможет сформировать у школьников чувство ответственности за свои поступки, а также научит самостоятельно принимать решение вне зависимости от социальной оценки.Остальные команды школьников станут зрителями театральной постановки, режиссерами и актерами которой являются волонтеры. Сценарий каждой сценки также писали добровольцы, которые прошли специальное обучение и в течение месяца работали совместно с психологом и режиссером. Таким образом, школьники увидят постановку, истории для которой придумали и презентовали их сверстники.Общаться с актерами школьники будут в течение получаса. После чего команды меняются местами, сообщает горадминистрация.