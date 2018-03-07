В Самаре стартует обучение начинающих журналистов
7 марта 2018 13:24
279
12 марта в 16:00 в Самарском Доме молодежи (пр-т Ленина, 3) состоится открытие образовательного проекта «Молодежная студия-лаборатория по созданию современного информационного продукта «Медиа-кухня». 100 молодых журналистов Самарской области стали участниками проекта, который продолжит свою работу до конца мая.
«Медиа-кухня» - это возможность для школьников и студентов, которые так или иначе связаны с молодежными СМИ, бесплатно обучиться основам журналистики и повысить качество контента своего средства массовой информации.
Участников проекта разделят на несколько направлений обучения: журналистика, пресс-служба, видео и фото. Профессиональные спикеры из медиа-сферы расскажут молодым журналистам о том, как создавать интересный и насыщенный материал, как качественно донести до широкой аудитории информацию. Большое внимание будет уделено межэтнической журналистике - специалист по этой теме проведет ряд занятий.
Обучение будет состоять не только из теории, но и практики. Начинающие журналисты поработают на хромакее, возьмут интервью, проведут пресс-конференцию, а также запустят таргетинговую рекламу. У участников будет возможность поработать на современной технике, среди которой профессиональное студийное оборудование, фото- и видеотехника.
С марта по май 2018 года пройдут занятия, где молодые люди научатся интересно писать, красиво фотографировать и снимать, эффективно организовывать работу пресс-службы. Итогом работы медиа-лаборатории будут журналистские проекты, посвященные межнациональной тематике. Но и после окончания обучения, молодые люди смогут обращаться за помощью и консультацией к своим преподавателям. Все это позволит повысить качество материалов в молодежных СМИ, а, следовательно, позволит молодым людям доносить аудитории ту информацию, которую они сами считают важной, а также по-новому рассматривать уже известные темы.
Все участники получат методические рекомендации об особенностях создания журналистских материалов на тему межнациональных отношений, а тем, кто успешно пройдет обучение, будут вручены сертификаты.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 марта 2018 21:22
В рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях своего региона. Социум
11
7 марта 2018 21:14
Социум
47
7 марта 2018 21:06
«Было много волнений, какому предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято, это РКЦ». Социум
46
Здравоохранение
7 марта 2018 19:51
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС. Здравоохранение
100
7 марта 2018 12:10
До конца текущего года должны пройти испытания на людях. Здравоохранение
189
7 марта 2018 10:49
В областном минздраве надеются, что многострадальный проект Сергея Шатило откроется теперь в январе 2019 года. Здравоохранение
188
Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
242
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
262
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
533
Туризм
6 марта 2018 13:38Как можно без лишних проблем отдохнуть?
Самое важное в жизни – научиться не только работать, но также и качественно отдыхать. Туризм
62
5 марта 2018 16:55
Подвесной корейский лодочный мотор Mikatsu - аналог японского лодочного мотора Yamaha. Туризм
83
5 марта 2018 09:18
В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург. Туризм
193
Образование
7 марта 2018 14:47
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече. Образование
154
7 марта 2018 12:44
Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз. Образование
157
7 марта 2018 09:45
Тема хакатона – создание инструментов взаимодействия города и жителей. Образование
171
Культура
7 марта 2018 10:29
Там же проведут мастер-классы для детей по изготовлению подарков мамам и бабушкам. Культура
205
7 марта 2018 09:49
Публике представят премьеру «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров». Культура
183
6 марта 2018 19:32
Знаменитые актеры представят премьеру по пьесе английского драматурга Г.Пинтера «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров» А.Володина. Культура
319
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
342
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
686
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
673
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
609
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
558
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1126
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
761
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
817
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2177
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1431
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
736
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3885
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2241
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2673
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2583
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»