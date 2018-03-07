Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он приехал в поддержку федерального проекта
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов посетил сегодня Самару
В рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях своего региона.
Губернаторы российских регионов поборются за 1 млрд рублей инвестиций в новом телешоу
Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Волга»
Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Волга»
«Было много волнений, какому предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято, это РКЦ».
«Прогресс» примет участие в разработке ракеты-носителя тяжелого класса
Машина может перевозить до двух пассажиров и до 20 килограммов груза.
В Женеве показали первый серийный летающий автомобиль
Тест на прочность (падение в специальном барабане с 80-метровой высоты) успешнее остальных прошли HTC U11, Sony Z5 Premium, HTC U Ultra и Honor 9. А вот iPhone X его провалил, став восьмым с конца среди всех 337 участников испытания.
"Роскачество" назвало лучшие смартфоны 2018 года
В ходе ребрендинга ЕР готовится к изменению логотипа и устава партии. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал это решение «смысловой перезагрузкой» «Единой России».
В «Единой России» предложили повернуть медведя на логотипе мордой к людям
Наезд поезда на посторонние предметы не повлек ущерб жизни и здоровью подростков или других граждан, а также не оказал влияние на график движения поездов на этом участке, однако создал опасность наступления таких последствий.
В Сызрани трое мальчишек сложили на рельсы перед идущим поездом камни и металлические предметы
сегодня  Среда, 7 марта, 21:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/03:
USD 56.5
-0.6
EUR 69.73
-0.44
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре стартует обучение начинающих журналистов

7 марта 2018 13:24
279
В Самаре стартует обучение начинающих журналистов Тем, кто успешно пройдет обучение, будут вручены сертификаты.
Тем, кто успешно пройдет обучение, будут вручены сертификаты.

12 марта в 16:00 в Самарском Доме молодежи (пр-т Ленина, 3) состоится открытие образовательного проекта «Молодежная студия-лаборатория по созданию современного информационного продукта «Медиа-кухня». 100 молодых журналистов Самарской области стали участниками проекта, который продолжит свою работу до конца мая.
«Медиа-кухня» - это возможность для школьников и студентов, которые так или иначе связаны с молодежными СМИ, бесплатно обучиться основам журналистики и повысить качество контента своего средства массовой информации.
Участников проекта разделят на несколько направлений обучения: журналистика, пресс-служба, видео и фото. Профессиональные спикеры из медиа-сферы расскажут молодым журналистам о том, как создавать интересный и насыщенный материал, как качественно донести до широкой аудитории информацию. Большое внимание будет уделено межэтнической журналистике - специалист по этой теме проведет ряд занятий.
Обучение будет состоять не только из теории, но и практики. Начинающие журналисты поработают на хромакее, возьмут интервью, проведут пресс-конференцию, а также запустят таргетинговую рекламу. У участников будет возможность поработать на современной технике, среди которой профессиональное студийное оборудование, фото- и видеотехника.
С марта по май 2018 года пройдут занятия, где молодые люди научатся интересно писать, красиво фотографировать и снимать, эффективно организовывать работу пресс-службы. Итогом работы медиа-лаборатории будут журналистские проекты, посвященные межнациональной тематике. Но и после окончания обучения, молодые люди смогут обращаться за помощью и консультацией к своим преподавателям. Все это позволит повысить качество материалов в молодежных СМИ, а, следовательно, позволит молодым людям доносить аудитории ту информацию, которую они сами считают важной, а также по-новому рассматривать уже известные темы.

Все участники получат методические рекомендации об особенностях создания журналистских материалов на тему межнациональных отношений, а тем, кто успешно пройдет обучение, будут вручены сертификаты.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
7 марта 2018  21:22
В рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях своего региона.
Губернаторы российских регионов поборются за 1 млрд рублей инвестиций в новом телешоу
В рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях своего региона.   Социум
11
7 марта 2018  21:14
Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Волга»
Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Волга»
  Социум
47
7 марта 2018  21:06
«Было много волнений, какому предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято, это РКЦ».
«Прогресс» примет участие в разработке ракеты-носителя тяжелого класса
 «Было много волнений, какому предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято, это РКЦ».  Социум
46
Весь список

Здравоохранение
7 марта 2018  19:51
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.
Мобильные офтальмологические комплексы больницы Ерошевского отравляются в Жигулевск
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.  Здравоохранение
100
7 марта 2018  12:10
В Израиле тестируют глазные капли которые заменят очки До конца текущего года должны пройти испытания на людях.
В Израиле тестируют глазные капли которые заменят очки
До конца текущего года должны пройти испытания на людях.  Здравоохранение
189
7 марта 2018  10:49
«Клинике сердца» в Самаре назначили новый срок запуска
«Клинике сердца» в Самаре назначили новый срок запуска
В областном минздраве надеются, что многострадальный проект Сергея Шатило откроется теперь в январе 2019 года. Здравоохранение
188
Весь список
Новости медицины
22 февраля 2018  19:32
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
 Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться.  Новости медицины
242
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
262
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
533
Весь список
Туризм
6 марта 2018  13:38
Как можно без лишних проблем отдохнуть?
 Самое важное в жизни – научиться не только работать, но также и качественно отдыхать. Туризм
62
5 марта 2018  16:55
Особенности корейский лодочный мотор Микатсу
Особенности корейский лодочный мотор Микатсу
Подвесной корейский лодочный мотор Mikatsu - аналог японского лодочного мотора Yamaha.   Туризм
83
5 марта 2018  09:18
Самарская область входит в топ-25 регионов России по числу иностранных туристов В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург.
Самарская область входит в топ-25 регионов России по числу иностранных туристов
В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург. Туризм
193
Весь список
Образование
7 марта 2018  14:47
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече.
Политех и Самарский университет организуют совместную проектно-аналитическую сессию
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече.  Образование
154
7 марта 2018  12:44
В учебниках русского языка учтут рекомендации экспертов Тотального диктанта Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз.
В учебниках русского языка учтут рекомендации экспертов Тотального диктанта
Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз. Образование
157
7 марта 2018  09:45
В Самаре стартует отбор на первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack
В Самаре стартует отбор на первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack
Тема хакатона – создание инструментов взаимодействия города и жителей. Образование
171
Весь список

Культура
7 марта 2018  10:29
Праздничный концерт в честь 8 Марта пройдет в Самаре в мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздничный концерт в честь 8 Марта пройдет в Самаре в мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Там же проведут мастер-классы для детей по изготовлению подарков мамам и бабушкам. Культура
205
7 марта 2018  09:49
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Публике представят премьеру «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров». Культура
183
6 марта 2018  19:32
Знаменитые актеры представят премьеру по пьесе английского драматурга Г.Пинтера «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров» А.Володина.
В Самарском театре оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Знаменитые актеры представят премьеру по пьесе английского драматурга Г.Пинтера «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров» А.Володина.   Культура
319
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
342
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
686
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
673
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
609
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
558
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1126
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
761
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
817
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2177
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1431
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
736
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3885
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2241
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2673
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2583
Весь список

Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Клуб «Треугольник» приглашает на обсуждение моноспектакля «Родимое пятно» по одноимённой пьесе Николая Коляды
Весь список
Популярное
за сегодня

Владимир Путин прибыл в Самарскую область

1303

Самарцы сняли на видео проезд президентского кортежа

1182

В Кинель-Черкасском районе столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2107, погибла женщина, три человека травмированы

634
за неделю

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4541

На стройплощадке «Самара Арены» завалился на бок автокран

3598

Константин Титов прокомментировал нелицеприятное высказывание о нем со стороны Михаила Горбачева

3006
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда