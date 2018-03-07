В Самаре стартует обучение начинающих журналистов

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12 марта в 16:00 в Самарском Доме молодежи (пр-т Ленина, 3) состоится открытие образовательного проекта «Молодежная студия-лаборатория по созданию современного информационного продукта «Медиа-кухня». 100 молодых журналистов Самарской области стали участниками проекта, который продолжит свою работу до конца мая.«Медиа-кухня» - это возможность для школьников и студентов, которые так или иначе связаны с молодежными СМИ, бесплатно обучиться основам журналистики и повысить качество контента своего средства массовой информации.Участников проекта разделят на несколько направлений обучения: журналистика, пресс-служба, видео и фото. Профессиональные спикеры из медиа-сферы расскажут молодым журналистам о том, как создавать интересный и насыщенный материал, как качественно донести до широкой аудитории информацию. Большое внимание будет уделено межэтнической журналистике - специалист по этой теме проведет ряд занятий.Обучение будет состоять не только из теории, но и практики. Начинающие журналисты поработают на хромакее, возьмут интервью, проведут пресс-конференцию, а также запустят таргетинговую рекламу. У участников будет возможность поработать на современной технике, среди которой профессиональное студийное оборудование, фото- и видеотехника.С марта по май 2018 года пройдут занятия, где молодые люди научатся интересно писать, красиво фотографировать и снимать, эффективно организовывать работу пресс-службы. Итогом работы медиа-лаборатории будут журналистские проекты, посвященные межнациональной тематике. Но и после окончания обучения, молодые люди смогут обращаться за помощью и консультацией к своим преподавателям. Все это позволит повысить качество материалов в молодежных СМИ, а, следовательно, позволит молодым людям доносить аудитории ту информацию, которую они сами считают важной, а также по-новому рассматривать уже известные темы.Все участники получат методические рекомендации об особенностях создания журналистских материалов на тему межнациональных отношений, а тем, кто успешно пройдет обучение, будут вручены сертификаты.