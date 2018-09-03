В Самаре стартует автопробег десантников

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4 сентября в 11.00 на площади Славы г.о.Самара состоится старт автопробега Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», посвященного 100-летнему юбилею Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному училищу им. Генерала В.Ф. Маргелова. Перед стартом участники автопробега возложат цветы к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине».В рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова «Союз десантников России» совместно с Самарской региональной организацией ветеранов «Берет» организует проведение автопробега «Самара-Тольятти-Ульяновск-Пенза-Тамбов-Воронеж-Тула-Москва-Рязань-Самара».Исторически Самара считается родиной «альма-ма́тер» десантного братства.В автопробег из Самары отправятся руководитель Всероссийского Союза общественных объединений Ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Герой Советского Союза, генерал-полковник В.А.Востротин, президент Самарской общественной организации ветеранов «Берет» А.С.Тимошенко, ветераны ВДВ Самарской области, выпускники Рязанского десантного училища, представители других ветеранских организаций и общественных движений, представители спортивных организаций и военно-патриотических клубов. Стартовав в Самаре участники автопробега отправятся в Рязань с остановками в Тольятти, Ульяновске, Пензе, Тамбове, Воронеже, Туле и Москве. Во всех регионах наших земляков будут ждать в воинских частях воздушно-десантных войск представители власти и общественности. В местах дислокации запланированы мероприятия: концерты военно-патриотической песни Самарской десантной группы ВИА «Гвардия», возложение цветов к Вечному огню в память о погибших, посещение воинских частей ВДВ, экскурсионные программы, встречи с представителями органов власти, общественных движений и военно-патриотических клубов, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com