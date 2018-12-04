В Самаре стартовала новогодняя благотворительная акция для обездоленных детей

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Благотворительный фонд Группы компаний «Детский мир» – крупнейшего оператора торговли детскими товарами в России – приглашает всех желающих оказать поддержку детям с трудной судьбой.В магазинах розничной сети «Детский мир» стартовал новогодний этап благотворительной акции «Участвуйте!». Его цель – собрать и передать необходимую помощь детям из социальных учреждений, детям-сиротам, инвалидам и многодетным семьям. Акция проходит до 31 декабря 2018 года в 230 городах России и Казахстана.«У большинства детей, которые находятся на попечении Благотворительного фонда, нет родителей, поэтому они особенно нуждаются в нашем общем внимании и заботе. В ходе акции «Детский мир» и покупатели поздравят с новогодними праздниками свыше 300 тыс. детей из 700 социальных учреждений по всей стране. Приглашаем всех, кто неравнодушен к проблемам детей с трудной судьбой, оказать им поддержку!» - рассказала Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, достаточно прийти в любой магазин сети «Детский мир» и оставить подарок в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Это могут быть одежда, обувь, игрушки, сладкие наборы, карнавальные костюмы, новогодние маски, настольные игры. К подарку можно приложить открытку с пожеланиями счастливого Нового года!Благотворительная акция «Участвуйте!» проходит в магазинах сети «Детский мир» в течение всего года. Предыдущий осенний этап акции проходил с 1 сентября по 31 октября 2018 года. За два месяца в нем приняли участие более 1,5 млн покупателей, которые передали свыше 1,8 млн единиц одежды, обуви, питания и другой помощи, а «Детский мир» их направил адресатам.В Самаре в осенней акции приняли участие 7 тыс. человек, которые передали 9 тыс. подарков.