В Самаре стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка желаний»

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Во вторник, 3 декабря, в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки был дан старт традиционной благотворительной акции «Елка желаний». Одиннадцатую по счету акцию запустила Глава Самары Елена Лапушкина.Елена Лапушкина вместе с воспитанниками социального приюта для детей и подростков «Ровесник» украсила елку открытками с пожеланиями ребят из самарских детских домов, социальных приютов, реабилитационных центров, а также открытками с заветными мечтами детей, проживающих в опекунских семьях, и детей-инвалидов.«Мне впервые выпала почетная и ответственная миссия – открытие «Елки желаний». Это очень трогательно и волнительно, - сказала Елена Лапушкина. – Эта акция по-настоящему замечательная традиция, которая родилась много лет назад в Самаре и продолжает набирать популярность: «Елки желаний» появляются не только в стенах Департамента, районных администраций, городской Думы, но и на предприятиях, в торговых центрах. Акция живет благодаря добрым делам неравнодушных людей».Руководитель в Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова рассказала, что за годы проведения акции в ней приняло участие около 30 000 горожан, благодаря которым сбылись новогодние пожелания 8 000 ребят. Так, только в прошлом году в рамках акции детям подарили 629 подарков. Среди них – детские игрушки, спортивная одежда и обувь, лыжи, коньки, велосипеды, сотовые телефоны, планшеты и фотоаппараты.Исполнить новогоднее желание ребенка может любой желающий. Сделать это достаточно просто: нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки по адресу ул. Куйбышева, 44, снять с «Ёлки желаний» открытку и лично вручить подарок ребенку. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону: 332-07-64, сообщает горадминистрация