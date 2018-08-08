В Самаре стартовала благотворительная акция - нуждающимся детям помогут собраться в школу

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До 31 августа 2018 г. любой желающий может передать нуждающимся детям все необходимое для школы: одежду, обувь, канцелярские товары, тетради, а также игрушки, настольные игры и конструкторы. Для этого рядом с зоной касс в магазинах сети «Детский мир» установлены специальные манежи с символикой акции «Участвуйте!».Благотворительные «посылки» будут переданы «Детским миром» 250 тыс. ребятам из 650 социальных учреждений России и Казахстана, многодетным семьям, детям-инвалидам. Информация о получателях помощи размещена на информационных стендах во всех магазинах сети.Благотворительная акция «Участвуйте!» проходит уже 14 лет, в 2018 году - более чем в 600 магазинах сети «Детский мир», расположенных в 220 городах России и Казахстана.Помочь детям также можно, отправив денежное пожертвование посредством SMS на короткий номер 7715 с текстом «Участие» и указав сумму. Например, «Участие 500». Все собранные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями.