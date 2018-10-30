В Самаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отметили профессиональный праздник

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29 октября свой профессиональный праздник отметили подразделения вневедомственной охраны. Сегодня эта служба одна из самых многочисленных в составе Росгвардии. Именно её сотрудники выполняют одну из важнейших задач – обеспечивают безопасность государственных объектов, защищают собственность граждан и круглосуточно несут службу на улицах, охраняя общественный порядок, пресекая противоправные деяния.Ежедневно на территории Самарской области на круглосуточное дежурство заступают 122 экипажа групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Подразделения обеспечивают охрану более 25 000 объектов, квартир и мест хранения имущества граждан. С начала года патрульные задержали более пяти тысяч нарушителей, 38 лиц, объявленных в розыск.Торжественное мероприятие, посвященное праздничной дате, состоялось в актовом зале клуба Управления Росгвардии по Самарской области. Начальник Управления вневедомственной охраны полковник полиции Дмитрий Ганичкин поздравил личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником. Перед началом торжественного концерта заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок вручил отличившимся сотрудникам и работникам благодарности и почетные грамоты, а так же поздравил ряд сотрудников с присвоением очередных специальных званий, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.