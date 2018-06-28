В Самаре сотрудники транспортной полиции помогли датскому болельщику найти пропавшие вещи

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Гражданин Дании, находившийся в Самаре на чемпионате мира по футболу в качестве болельщика, при отъезде из города обнаружил на железнодорожном вокзале пропажу сумки с документами. Его товарищ, находившийся вместе с ним, обратился с этой проблемой к сотрудникам транспортной полиции.Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и иностранные гости выдвинулись на пункт досмотра, расположенный при входе в Самарский железнодорожный вокзал.При помощи камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что пропавшая сумка случайно зацепилась за багаж другого гражданина, который этого не заметил и, взяв свой багаж, прихватил по неосторожности и чужие вещи.Сотрудники оперативно установили его месторасположение. Гражданин уже шел возвращать сумку, когда его остановили транспортные полицейские. Он передал им чужие вещи и дал необходимые пояснения. Сумка с документами благополучно была возвращена владельцу, сообщает ведомство.