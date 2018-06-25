В Самаре сотрудники Росгвардии помогли датским болельщикам

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В Самаре на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии старший лейтенант Алексей Овтин и лейтенант Сергей Кладов обратили внимание на двух иностранцев, которые, живо жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те не понимали, о чем идет речь.Подойдя к иностранным гостям, сотрудники Росгвардии по-английски расспросили о возникшей проблеме. Оказалось, что у граждан Датского королевства сломался мотоцикл. Правоохранители вызвали специалиста по ремонту, и менее чем через час исправный мотоцикл умчал благодарных болельщиков к месту назначения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Старший лейтенант Алексей Овтин и лейтенант Сергей Кладов рассказали, что до начала чемпионата с сотрудниками Росгвардии постоянно проводились занятия по изучению английского языка.«Помимо этого нам выдали разговорники на четырех языках, которые были изучены военнослужащими и сотрудниками, как говорится, «от корки до корки». После проведенных занятий каждый из наших сотрудников может успешно объясниться на английском языке. С разговорником росгвардейцы могут понять носителей французского, немецкого и китайского языков», - отметил старший лейтенант Алексей Овтин.