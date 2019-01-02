В Самаре сотрудники Росгвардии напомнили школьникам правила безопасного поведения

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В новогодние праздники сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Самаре во главе с заместителем начальника Управления полковником полиции Айдаром Гильмановым совместно с представителем подразделения по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних дел посетили учеников школы №45.Стражи правопорядка поздравили ребят с праздниками. Свою встречу сотрудники Росгвардии построили в виде живого диалога. Они напомнили школьникам о мерах безопасности, подробно остановившись на правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Кроме того, гости познакомили детей с историей вневедомственной охраны, задачами, которые она выполняет, рассказали о том, что патрульные экипажи несут круглосуточное дежурство в населенных пунктах, оберегая покой своих сограждан. Ребята приняли участие в учебной эвакуации и смогли увидеть тактику действий группы задержания в случае срабатывания в школе «тревожной кнопки».Подростки расспрашивали сотрудников Росгвардии об их повседневных буднях, о случаях из служебно-боевой деятельности. Время пролетело незаметно, возможно, для кого-то из ребят эта встреча станет решающей при выборе будущей профессии.