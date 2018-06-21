В Самаре сотрудники ОМОН Росгвардии провели «День открытых дверей» для ребят из детского дома

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Сотрудники ОМОН г. Самара Управления Росгвардии по Самарской области провели «День открытых дверей» для воспитанников Центра помощи детям им. Фролова. Встреча началась с рассказа об истории отряда и о том, какие задачи выполняют его бойцы в настоящее время – их спектр очень широк. В декабре этого года подразделению исполняется 30 лет. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий, свыше 600 сотрудников ОМОН награждены государственными и ведомственными наградами.Рассказ о боевом пути отряда получился настолько захватывающим и интересным, что практически все воспитанники Центра изъявили желание прийти сюда в будущем уже в качестве бойцов. Офицеры, которые общались с ребятами, напомнили об условиях отбора в ОМОН. Подполковник Наиль Ю. рассказал: «Для того, чтобы стать полноценным сотрудником нашего подразделения, необходимо хорошо учиться не только в школе, но и в высшем учебном заведении, избегать вредных привычек и активно заниматься спортом». После беседы ребятам продемонстрировали образцы техники и снаряжения, стоящие на вооружении отряда.- Сегодня в гости пришли совсем маленькие воспитанники, - отметила Татьяна Карташова, воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. Фролова. – Но, несмотря на юный возраст, ребята, находящиеся в непростой жизненной ситуации, многое успели повидать. И встреча с сотрудниками Росгвардии, возможность посмотреть на будни бойцов ОМОН, пообщаться с настоящими мужчинами для них очень важна. Такая встреча поможет нашим воспитанникам поставить перед собой цель в жизни и твердо идти к ней, преодолевая трудности.Встреча завершилась чаепитием, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.