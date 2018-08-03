В Самаре состоялось мероприятие, посвященное Дню железнодорожника

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В Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное собрание, посвященное Дню железнодорожника. В рамках мероприятия руководство Куйбышевской дороги и Самарской области поздравили работников и ветеранов магистрали с профессиональным праздником.Обращаясь с поздравительным словом к коллегам и гостям мероприятия, начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов отметил, что магистраль встречает профессиональный праздник с хорошим производственным результатом. И это, прежде всего, заслуга всего трудового коллектива.От администрации Самарской области железнодорожников поздравил и.о. губернатора региона Александр Нефедов. Он отметил большой вклад Куйбышевской железной дороги в предоставлении качественных транспортных услуг жителям и предприятиям региона. Отдельная благодарность была высказана работникам магистрали за вклад в организацию пассажирских перевозок во время проведения Чемпионата мира FIFA 2018.За безупречный труд на железнодорожном транспорте, многолетнюю добросовестную работу лучшим железнодорожникам были вручены награды, среди которых: почетный знак Трудовой Славы Самарской области, почетное звание «Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области», почетная грамота Губернатора Самарской области, знаки «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» и «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет». За активное участие в мероприятиях, связанных с подготовкой города Самары к Чемпионату мира FIFA 2018, сотрудников магистрали наградили памятным знаком «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самара».Праздничные мероприятия на Куйбышевской железной дороге, приуроченные ко Дню железнодорожника, завершатся 5 августа благотворительным забегом «Достигая цели», который пройдет в Самаре на набережной р. Волга.