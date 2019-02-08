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11 февраля в Самаре состоится заседание организационного комитета по проведению Парада Памяти. В рамках мероприятия состоится подведение итогов работы по реализации проекта в 2018 году и вручение памятных знаков «В память военного парада 7 ноября 1941 года в Запасной столице городе Куйбышеве» за участие в организации и проведении Парада Памяти и всех специальных мероприятий, а также вручение формы победителям конкурса военно-патриотических клубов.