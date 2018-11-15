В Самаре состоится запись аудиокниги о льготах и выплатах для семей с детьми и граждан, нуждающихся в социальной опеке

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16 ноября 2018 года в 11.00 в Самарской областной библиотеке для слепых и слабовидящих (ул. Никитинская 21) состоится запись аудиокниги с информационными материалами по льготам и выплатам для семей с детьми и категорий граждан, нуждающихся в социальной опеке.Издание предназначено для широкого круга пользователей и представляет собой полный свод информации заданной тематики. Проект реализуется Общественной Палатой Самарской области совместно с Уполономоченным по правам ребенка, Прокуратурой Самарской области и Министерством Юстиции по Самарской области. Уникальное издание поступит во все учреждения региона, будет размещено на информационных ресурсах партнеров.Фото pixabay.com