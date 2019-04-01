В Самаре состоится выставка-ярмарка «Дачный сезон»
1 апреля 2019 10:20
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С 11 по 14 апреля 2019 года в г. Самаре состоится выставка-ярмарка «Дачный сезон».
Свою продукцию представят ведущие питомники, производители садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских продуктов. Посетителей выставки удивит широкий выбор семян, рассады, саженцев, декоративных растений и цветов. Опытные и начинающие ценители дачной жизни смогут получить консультацию от профессионалов в сфере сельского хозяйства.
Выставка порадует своих гостей не только разнообразием товаров, но и полезными мероприятиями в программе. Всех посетителей ждут бесплатные мастер-классы по ведению дачного хозяйства и огорода от опытных экспертов.
Вход бесплатный.
Режим работы выставки:
11-13 апреля с 10:00 по 19:00
14 апреля с 10:00 до 16:00
Место проведения: ВК Экспо Волга, г.Самара ул.Мичурина 23 А
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