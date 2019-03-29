В Самаре состоится спортивный фестиваль «Дружба народов – 2019».

111

31 марта 2019 года на базе универсального комплекса «МТЛ Арена» состоится спортивный фестиваль «Дружба народов – 2019».Спортивный фестиваль, в котором принимают участие представители разных народов, будет проводиться в Самарской области уже в девятый раз. Он проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2019 год, утвержденного министерством спорта Самарской области. Основные цели и задачи фестиваля - укрепление межнациональных связей и профилактики деструктивных проявлений на межнациональной почве среди спортивных болельщиков, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом.На интерактивных площадках гости фестиваля смогут познакомиться с костюмами разных народов, узнать о работе Дома дружбы народов Самарской области. Фестиваль откроется выступлением национальных творческих коллективов общественных организаций Самарской области.В этом году для участия в спортивных соревнованиях заявлено около двухсот участников, объединенных в 6 команд по волейболу и 12 команд по мини-футболу, представителей 13 общественных организаций.Фестиваль состоится в универсальном комплексе «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253а.Торжественное открытие в 11.00.