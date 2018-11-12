В Самаре состоится премьерный показ художественно-документального фильма "Время собирать цветы"

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В Париже 11 ноября прошли мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, именно 11 ноября 1918 года в железнодорожном вагоне в Компьенском лесу было подписано перемирие. Ранее французские власти сообщали, что направили приглашения лидерам 80 государств.В Самаре к этой памятной дате приурочен премьерный показ художественно-документального фильма "Время собирать цветы", который состоится 12 ноября в концертном зале Самарского гарнизонного дома офицеров в 19.00.Фильм посвящён памяти бойцов Второго особого пехотного полка Первой особой пехотной бригады. Сформированный в 1916 году в Самаре, полк покрыл себя неувядаемой славой на полях сражений во Франции в составе Русского Экспедиционного корпуса (16+).Фильм снят на средства гранта Президента Российской Федерации при поддержке общественных и творческих объединений, неравнодушных граждан России, сообщает Департамент внешних связей Самарской области.

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