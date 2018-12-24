В Самаре состоится премьера мультфильма, сделанного ребятами с инвалидностью

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24 декабря в Самаре в 16-00 в помещении СГООИК «Ассоциация Десница» - пр. Кирова, 349, - состоится премьера мультфильма, сделанного ребятами с инвалидностью и без инвалидности на тему инклюзии: разными быть интересно и намного эффективнее.В течение 3-х месяцев ребята осваивали тонкости работы над фильмом, знакомясь со всеми этапами процесса. Раз в неделю, по понедельникам, они собираются в «Деснице». Творят и общаются, постепенно становясь командой.Занятия проводятся с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, поддержанного Фондом президентских грантов в 2018 г.Нам очень повезло с преподавателем: с ребятами занимается Мария Титкова, специалист по работе с детьми с особенностями развития из организации «Музейно-образовательный центр Школа-Музей-Культура». Она замечательно общается с ребятами, обучая их делать чудо мультипликации своими руками.- Основная наша задача – не научить их делать фильмы, хотя и это может им в жизни пригодиться, а научить их общаться между собой, не замечая различий, общаться посредством общего интересного дела. В группе занимаются ребята с инвалидностью (и физической, и ментальной) и без инвалидности, и взаимодействуют они между собой прекрасно, наглядно показывая нам, что все проблемы общения разных ребят – лишь в нашей голове, а ребятам нужно давать больше возможностей для взаимодействия. Наш проект «На пути к инклюзивному обществу», как раз направлен на расширение этих возможностей для ребят с инвалидностью. Впереди у ребят еще много интересного- - рассказывает Евгений Печерских, руководитель проекта, председатель правления СГООИК «Ассоциация Десница».После Новогодних каникул занятия продолжатся: ребята будут осваивать видеомонтаж, и создавать еще один фильм. Чудеса продолжаются.