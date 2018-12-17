В Самаре состоится первое мероприятие клуба "Бурлаки Истории"

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«Бурлаки Истории» - такое название решили дать Клубу при Историческом парке в Самаре, который объединил школьников и студентов, азартных молодых и мудрых опытных преподавателей, всех, кому интересна тема нашего прошлого.Бурлаки Самаре не чужды, одноименную картину Илья Репин писал в наших краях, на Волге.18 декабря, продолжая тему 25-летия Конституции, "Бурлаки Истории" и команды самарских школьников проверят себя в интеллектуальной игре "Знаешь ли ты основной закон России?". Квест пройдет в экспозициях Исторического парка.В это же время в 15.00 по Самаре в Международном детском центре "Артек" в Крыму состоится такая же игра! А после, в 16.30, телемост соединит победителей от Самары и Артека! В конференц-зале Исторического парка - большой финал!