В Самаре состоится открытие детской фотовыставки «Ах, какое лето!».

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28 июня в МБОУ Школа № 101 (г. Самара, пр. Кирова, 349) состоится открытие фотовыставки «Ах, какое лето!».Авторы работ – ребята с инвалидностью и без, которые в ходе фото мастерской, проводившейся в этой школе 15, 19 и 21 июня, искали сюжеты на заданные темы; «Мы вместе», «Портрет моего друга» и «Вот такое лето».Раскрыть тему ребятам помогали профессиональные фотографы, которые приходили к ребятам вместе с консультантами «Десницы», организаторами мероприятия.Работали ребята в группах по 4-5 чел. В каждой группе – ребенок с инвалидностью (дети близлежащих районов города).Автор работы, набравшей большее количество голосов, получат на открытии Фотовыставки Приз зрительских симпатий. А все ребята – диски со всеми фотографиями и небольшие сувениры.Мероприятие проводится с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов на реализацию социального проекта «Молодые - молодым», сообщает СГООИК Десница.