В Самаре состоится итоговая конференция «Как подготовить лидеров из числа людей с инвалидностью»

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29 ноября в МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов» состоится итоговая конференция «Как подготовить лидеров из числа людей с инвалидностью», которая завершает проект «Молоды- молодым», реализованный СГООИК «Ассоциация Десница» на средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, подержанного в 2017 г. Фондом президентских грантов.В конференции примут участие представители различных общественных организаций, директора школ, родители детей с инвалидностью, молодые лидеры, подготовленные в ходе проекта.С приветствием к участникам конференции обратятся представители министерства образования и науки, социальна-демографической и семейной политики, аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара.