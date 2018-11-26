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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится итоговая конференция «Как подготовить лидеров из числа людей с инвалидностью»

26 ноября 2018 09:41
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В Самаре состоится итоговая конференция «Как подготовить лидеров из числа людей с инвалидностью»
Она завершает проект «Молоды- молодым».

29 ноября в МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов» состоится итоговая конференция «Как подготовить лидеров из числа людей с инвалидностью», которая завершает проект «Молоды- молодым», реализованный СГООИК «Ассоциация Десница» на средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, подержанного в 2017 г. Фондом президентских грантов.
В конференции примут участие представители различных общественных организаций, директора школ, родители детей с инвалидностью, молодые лидеры, подготовленные в ходе проекта.
С приветствием к участникам конференции обратятся представители министерства образования и науки, социальна-демографической и семейной политики, аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара.


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Комментарии



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