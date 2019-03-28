В Самаре состоится финал конкурса короткого рассказа «Сестра таланта-2019»

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30 марта Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14А) приглашает всех желающих на финальные мероприятия 6-го межрегионального литературного конкурса «Сестра таланта-2019».Прием заявок на конкурс начался 9 января 2019 года и продолжался ровно два месяца. В нем могли принять участие молодые авторы от 7 до 25 лет. Организаторы конкурса - Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарской областной писательской организации. Отбор проводился в трех возрастных группах: от 7 до 11 лет; от 12 до 17 лет; от 18 до 25 лет (включительно).В финале в каждой возрастной группе будет определено три победителя — лауреаты I, II и III степеней.Кроме того, три автора, пишущих в жанре фантастики и фэнтези, станут лауреатами номинации «Тройка призеров Дмитрия Емца».Помимо этого, будут определены победители в номинациях от партнеров конкурса «Сестра таланта»:- «Поиск и прорыв» от Самарской общественной организации «Школа методологии и игротехники». Здесь жюри обратит особое внимание на рассказы о героях, преодолевающих жизненные трудности;- «Защитим природу вместе» от Самарского зоопарка. Возможность победить в этой номинации получат авторы рассказов о животных и природе;- «Русское эхо» от одноименного литературного журнала. В этой номинации представлены рассказы на православную и духовную тематику.В этом году организаторы получили 1051 рассказ, это в три раза больше, чем в 2018 году. Конкурс отмечает еще и значительное расширение географии. На этот раз в СОУНБ «слетелись» произведения более чем из 400 городов России, ближнего зарубежья, а также из Польши, Чехии, Германии и Израиля.Вход свободный.7+