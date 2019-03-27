В Самаре состоится Первая дискуссионная площадка Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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29 марта в Самаре состоится заседание первой региональной дискуссионной площадки Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему «Благополучие человека – главный вектор развития нашей страны». Мероприятие пройдет в помещении Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна по адресу: улица Галактионовская 37, (вход с ул. Ленинградской)Дискуссионная площадка – организационная форма работы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», создающая условия для внутрипартийной дискуссии по наиболее актуальным вопросам и проблемам, требующим безотлагательного решения. Задачей дискуссионной площадки является поиск новых, может быть, «прорывных» решений, которые должны стать законодательными инициативами. Участники мероприятий – не только члены партии, но и представители исполнительных и законодательных органов власти в губернии, профильные эксперты, представители разных социальных групп. Дискуссионная площадка создает условия для актуализации и изучения мнений, взглядов различных социальных групп на актуальные социально-экономические проблемы страны и региона.Заседания дискуссионной площадки проводятся в разных формах, в том числе с выездом на «места событий». Предпочитаемая форма – дискуссии в отдельных группах за круглым столом, результаты которых выносятся на общее обсуждение. Результатом этой работы должна стать резолюция заседания, представляемая фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в законодательном собрании Самарской области, а также органам исполнительной власти региона.Руководство партии определило основные тематические направления работы региональной дискуссионной площадки («Благополучие человека», «Лидерство и развитие», «Единство и суверенитет»), и региональное отделение будет самостоятельно определять проблемные области своей работы. Очевидно, что решение провести заседание дискуссионной площадки в том или ином тематическом направлении должно определяться актуальностью и остротой проблем, обнаруживающихся в той или иной сфере жизни Самарской губернии.Первое заседание будет проходить на тему «Благополучие семьи – государственная ценность» и координироваться через последовательное обсуждение четырех блоков: «Стандарт благополучия человека», «Меры поддержки семьи с детьми», «Формы социальной помощи и социального сопровождения семей с детьми-инвалидами», «Поддержка старшего поколения, обеспечение активного социального долголетия».