В Самаре собирают гуманитарную помощь студентам и школьникам Забайкальского края
25 июля 2018 12:11
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Самарское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» собирают Гуманитарная помощь студентам и школьникам Забайкальского края».
В результате затяжных осадков 8 июля в Забайкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений. На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, организована эвакуация жителей. Самая сложная ситуация наблюдается в Нерчинском, Карымском, Шилкинском районах края
В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. В зоне паводка оказались более 5 тысяч человек, в том числе 1100 детей.
В связи со сложившейся ситуацией, Самарское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» организовывает сбор канцелярской продукции в целях обеспечения школьников и студентов из пострадавших семей канцелярскими принадлежностями к началу учебного года.
Для того, чтобы помочь, достаточно принести что-либо согласно списку:
• акварельные краски, альбомы для рисования, наборы кистей
• дневники, ручки шариковые синие, карандаши (простые, цветные)
• клей-карандаш, ластики, линейки
• обложки для книг и тетрадей, папки для тетрадей
• пеналы, рюкзаки
• тетради (в линейку и в клетку)
• пластилин, цветная бумага и картон
Сбор помощи проводится с 24 июля по 7 августа в будние дни с 11:00 до 16:00. Некрасовская 62, кабинет 308 а.
Контактное лицо Снигирь Екатерина, 89061264194
Фото: pixabay.com
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