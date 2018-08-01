В Самаре собирают Гуманитарную помощь студентам и школьникам Забайкальского края»
1 августа 2018 09:43
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В результате затяжных осадков 8 июля в Забайкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений. На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, организована эвакуация жителей. Самая сложная ситуация наблюдается в Нерчинском, Карымском, Шилкинском районах края
В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. В зоне паводка оказались более 5 тысяч человек, в том числе 1100 детей.
В связи со сложившейся ситуацией, Самарское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» организовала сбор канцелярской продукции в целях обеспечения школьников и студентов из пострадавших семей канцелярскими принадлежностями к началу учебного года.
Сбор помощи начался 24 июля и закончится 7 августа.
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