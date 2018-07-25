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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре снова ожидается жара

25 июля 2018 12:49
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В Самаре снова ожидается жара
Днем в середине недели воздух прогреется до 30 градусов по Цельсию.

Со среды и до субботы синоптики обещают переменную облачность без осадков, будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов. Днем -переменная облачность без осадков, температура воздуха +28, +33, сообщает Приволжское УГМС.

До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится.

Фото: pixabay.com
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