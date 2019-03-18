В Самаре сегодня пройдет общественная акция «Соединяя сердца!»
18 марта 2019 12:34
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Сегодня, 18 марта в Самарской области состоится общественная акция «Соединяя сердца!», посвященная празднованию 5-й годовщины вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.
Основной идей общественной акции является организация поздравлений жителями Самарской области жителей Республики Крым и города Севастополя в социальных сетях.
В течение дня в Самарской области организована работа мобильных пунктов для поздравления жителями нашей губернии жителей Республики Крым и города Севастополя с праздничным событием в социальных сетях.
С 12 до 16 часов мобильные пункты будут работать по следующим адресам:
1. «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» - Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2.
2. «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» - Самара, Московское шоссе, 34.
3. «Самарский государственный медицинский университет» - Самара, ул. Гагарина, 18
4. «Самарский государственный социально-педагогический университет» - Самара, ул. М. Горького, 65/67.
5. "Самарский государственный университет путей сообщения» - Самара, Свободы, 2Б.
6. «Самарский государственный технический университет» - гСамара, ул. Молодогвардейская, 244, сообщает "Волжская коммуна".
На склоне площади Славы с 17:30 до 20:00 также будут работать два мобильных пункта приема поздравлений (вэлкам зона).
Каждый желающий сможет написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом #СоединяяСердца, #ПередаюПриветКрыму. Поздравления будут размещены на специально созданном аккаунте.
В 17.30 начнутся мероприятия на главной площадке – склоне площади Славы г. Самары.
Участников акции ожидают театрализованные перфомансы приуроченные к Году театра с участием специально приглашенного уличного театра из Крыма «Gefest-show» (г.Евпатория) и уличных театральных коллективов г.Самары («Пластилиновый дождь», «Меломания», «Комиксы» и др.).
Все желающие смогут посетить уникальную выставку «живых скульптур», выражающих узнаваемыми символы и объекты Республики Крым и Самарской области, сделать с ними фотографию на память.
В концертной программе акции примут участие известные творческие коллективы и солисты Самарской области: группы «Революция», «Мадам Брошкина», «Холидей Z», ВИА «Куйбышев»; Танцевальный коллектив «PROдвижение», Рэп-проект «DAROM DOBRO» и Дмитрий Рубин, «Музыкальный центр «АВТОКЛУБ» и Детский театр эстрады «Льдинка», Команды КВН Самарской лиги, Александра Байдачная и др.
Ярким акцентов концертной программы станет батл бит-боксеров. В нем примут участие гость из Крыма бит-боксер Виталий Кузовов, его партнером заявлен Тарас Станин (г.Самара).
Все присутствующие на склоне площади Славы смогут принять участие во флэшмобе, отражающим основную идею акции «Соединяя сердца!» – это захватывающие танцевальное действие, которое будет проводиться в течение всей концертной программы и завершиться массовым исполнением в финале всей программы.
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Фото pixabay.com
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