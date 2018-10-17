В Самаре с детьми провели мероприятие "Мы - за безопасное движение!"

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Сотрудники ГИБДД, в рамках мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах, провели мероприятие "Мы - за безопасное движение!" с воспитанниками детского образовательного учреждения в Самаре. Детям были показаны мультфильмы, в понятной форме рассказывающие о правилах поведения на проезжей части, инспектором отделения пропаганды городской ГИБДД, проведено обучающее занятие по изготовлению световозвращающих элементов для использования на верхней одежде в темное время суток.Дети среднего звена, представили вниманию воспитателей и полицейских мини-спектакль под названием "Волгарь - территория безопасных дорог", в котором показали свои безопасные маршруты следования из дома в детский сад и обратно.Самые взрослые дошколята, в автогородке, расположенном во дворе детского сада, при помощи инспекторов роты 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Самаре осмотрели патрульный автомобиль, получили необходимые инструкции и совместно с инспекторами вручили водителям, проезжающим возле учреждения, яркие воздушные шары, попросив всегда пропускать их на пешеходных переходах.По окончании мероприятия, ребята поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за интереснейший день безопасности и попросили приходить к ним как можно чаще.