В Самаре реконструируют Керченско-Эльтигенскую десантную операцию

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Реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции состоится на первой очереди Самарской набережной в рамках Парада Памяти. Совещание по подготовке и проведению Парада Памяти, посвященного военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, прошло в министерстве промышленности и технологий Самарской области, пишет ФедералПресс.«Мощнейший потенциал нашего города сформировался именно 7 ноября 1941 года. В Куйбышев были эвакуированы промышленные предприятия, и к ноябрю месяцу численность населения увеличилось в два раза. Куйбышевцы, воронежцы, москвичи, ленинградцы, жители Смоленска, Киева и многих других городов – это сплав самарского характера и промышленной мощи», – напомнил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.Тема восьмого Парада Памяти – «Оружие Победы». Во время парада на площади Куйбышева будет развернут шатер, в котором будут представлены разнообразные образцы военной техники, производившейся в Советском Союзе, а также поставлявшиеся по договору Ленд-лиза.Кроме уроков мужества и уроков живой истории для школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования будут организованы экскурсии на предприятия оборонно-промышленного комплекса региона, в том числе эвакуированные в годы Великой Отечественной войны.Врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин призвал представителей промышленных предприятий при организации экскурсий не ограничиваться посещением заводских музеев.«Старшеклассникам и учащимся СПО будет интересно посмотреть и действующие производства. Кто-то из них, возможно, захочет связать свою жизнь с одним из ваших предприятий», - пояснил он.Фото: Дильдина Светлана