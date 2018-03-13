В Самаре разработан эффективный способ добычи трудноизвлекаемых запасов нефти

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Новый способ добычи трудно-извлекаемых запасов нефти разработали инноваторы из Самары. Блочно-модульный комплекс должен обеспечить эффективную добычу нефти на новых месторождениях. Уникальная разработка позволяет при помощи подаваемой под давлением горячей воды разогревать нефтеносные пласты и улучшить тем самым извлекаемость нефти.Данный проект уже смог пройти несколько этапов экспертного отбора и вошел в число участников акселерационной программы трека Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК. Уральский федеральный университет выступает инфраструктурным партнером акселератора.Эксперты отмечают, что в России в последние годы наблюдается истощение запасов нефти на действующих месторождениях. Перспективные для добычи при текущих ценах на нефть ресурсы сосредоточены в Баженовской свите, расположенной в Западной Сибири на территории свыше одного миллиона квадратных километров. Они состоят из твёрдого органического вещества – керогена, подвижной легкой нефти низкопроницаемых пород, и относятся к категории трудно-извлекаемых запасов (ТРИЗ).Коэффициент извлечения нефти на таких месторождениях без использования методов увеличения нефтеотдачи не превышает 3–6%. Наиболее эффективными методами его увеличения являются тепловые методы. В связи с тем, что примерно 70% мировых запасов трудноизвлекаемой нефти находится на глубинах свыше одного километра, необходимы технологии, позволяющие создавать в нефтеносных пластах высокие температуры при малых тепловых потерях и относительно низкой стоимости.Для решения подобных задач разработана технология и создан комплекс добычи трудноизвлекаемой нефти – сланцевой, тяжелой, нефти низкопроницаемых пород, в том числе для внутрипластовой генерации синтетической нефти из керогена с глубиной залегания продуктивных пластов до пяти и более километров, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.