В Самаре работает «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции

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При Администрации городского округа Самара организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции:8 (846) 337-36-26.Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка.