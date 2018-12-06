В Самаре провели мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов

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В эти дни в России и мире проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Сегодня сотни наших земляков с ограниченными возможностями здоровья и неограниченным потенциалом, а также работники соц.служб и общественники собрались в МТЛ Арена, сообщает Департамент информполитики региона.К землякам обратился Губернатор:"Я очень рад видеть вас сегодня активными, позитивными, целеустремленными. На долю каждого из вас выпали серьезные испытания, но вы преодолеваете их с честью, мудростью и достоинством, своим примером вдохновляете окружающих"."Очень важно, чтобы люди, имеющие определенные ограничения по здоровью, не чувствовали барьеров ни в физическом, ни в моральном плане, могли получить образование, реализовать себя в профессии, творчестве, спорте, волонтерстве и добровольчестве",- подчеркнул губернатор.