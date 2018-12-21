В Самаре проведут серию социально-значимых благотворительных концертов для детей

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Самарское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках межпроектной работы федеральных партийных проектов «Крепкая семья» и «Культура малой родины» планирует проведение серии социально-значимых благотворительных концертов для детей из детских домов и школ интернатов, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.21 декабря 2018 года в 12.00 в Самарской государственной Филармонии состоится детский концерт, с участием студентов Академии Игоря Крутого, участников Детской Новой Волны, Детского Евровидения, телепроекта «Битва Талантов», Студии-школы «Аллы Духовой Todes Самара». Специальный гость концерта – Дед Мороз из Великого Устюга.pixabay.com