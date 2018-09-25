В Самаре проведут первый общегородской марафон "Корзина доброты"

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В субботу, 29 сентября в Самаре пройдет продовольственный марафон «Корзина Доброты», приуроченный ко Дню пожилого человека. Организаторами социальной акции стали благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» совместно с X5 RetailGroup при поддержке Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, а также Самарской епархии и фонда «Родные люди».Марафон нацелен на поддержку пожилых малоимущих людей из районов Самарской области.О том, как будет проходить акция, рассказали на пресс-конференции- Директор Волжского дивизиона торговой сети "Пятерочка",- и.о. руководителя департамента организации социального обслуживания опеки и попечительства и- член управляющего совета Фонда продовольствия "Русь".29 сентября с 8:00 и до 18:00 самарцы смогут прийти в ближайший магазин «Пятёрочка», «Перекрёсток» или «Карусель», приобрести нескоропортящиеся продукты, такие, как крупы, чай, кофе, консервы, и передать их волонтерам - к акции их привлекут около 500 человек. Для волонтеров будут выделены спецзоны, их оденут в особую форму. Добровольные помощники объяснят покупателям, как именно можно порадовать пожилых людей и примут пожертвованные продукты."Мы не продвигаем определенные бренды", - отметил Евгений Дутов, рассказав, что к собранному продовольствию X5 Retail Group добавит сверху еще 30%. Всего в акции примут участие порядка 240 магазинов X5 Самары.По окончанию сбора продукты передадут на склад, отсортируют в наборы и развезут по адресам нуждающихся, где волонтеры вместе с соцработниками вручат их бабушкам и дедушкам. Уже подготовлен список пожилых жителей глубинки региона, которым доставят подарок. Вес продуктового набора составит 6-7 кг."У нас амбициозные планы: мы хотим собрать порядка одной тысячи продуктовых наборов. И здесь нам важно участие граждан. Мы пытаемся показать людям, что есть вещи, которые они могут сделать сами и со своими детьми", - рассказала Юлия Назарова."Проект прозрачен и благотворительная помощь точно дойдет до адресата", - заверила Светлана Петрова. С помощью 10 некоммерческих организаций продукты развезут по домам буквально в течение двух суток, а строгий контроль обеспечит безопасность получателей.Суть "Корзины доброты" в том, что помочь нуждающимся можно, совершенно не меняя собственного ритма жизни. Благодаря этой акции люди станут добрее, уверены организаторы.Отметим, что проект «Корзина доброты» стартовал в 2015 году. Изначально продукты собирали лишь в нескольких магазинах города. Но в 2018 году был запущен механизм общегородских продовольственных марафонов. Первый из них прошёл 3 марта в Казани, 21-го апреля «эстафету добра» принял Екатеринбург. И вот теперь марафон встречает Самара.