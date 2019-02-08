В Самаре прошло заседание обновленного Совета по науке

78

В четверг, 7 февраля, под председательствомпрошло заседание Совета при губернаторе Самарской области по науке, технологиям и высшему образованию.Работа Совета на сегодняшний день существенно перестроена – по сути, он начинает действовать в новом формате. Состав совета обновлен, укрупнены действующие рабочие группы и созданы три новые. Задача Совета – взять на себя роль координатора научной и образовательной деятельности в Самарской области.«По-настоящему инновационные, прорывные проекты подразумевают под собой серьезные фундаментальные исследования, а технологические потребности предприятий требуют оперативных и прикладных научных решений, – отметил Дмитрий Азаров. – Это сложная, многоэтапная работа».Такая работа может выполняться эффективно только при условии взаимодействия всех заинтересованных сторон: научных институтов, образовательных центров, предприятий, институтов развития, при поддержке регионального Правительства.Важная задача Совета – обеспечить это взаимодействие.«Для меня очень важно, чтобы Совет был не номинальной структурой, собранием авторитетных ученых мужей, а реально работающим институтом, движущим вперед самарскую науку», – подчеркнул Губернатор.Совет будет вести работу по направлениям: аэрокосмические технологии, машино- и автомобилестроение; нефтегазохимические технологии и продукты, энергетика; инфокоммуникационные и цифровые системы и технологии; медико-биологические технологии и IT-медицина; технологии агропромышленного комплекса; развитие кадрового потенциала и инфраструктуры научных исследований; создание научно-образовательного центра. мирового уровня.В состав межведомственных рабочих групп вошли представители из числа членов Совета, а также руководители предприятий реального сектора экономики, профильных министерств.«Ключевой задачей для Самарской области является участие в конкурсном отборе на создание одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые появятся в Российское Федерации», – сказал Дмитрий Азаров. Предварительно Министерство науки и высшего образования РФ определило, что не менее пяти таких центров должны появляться ежегодно в 2019-2021 годах.Дмитрий Азаров подчеркнул: «Между регионами развернулась серьезная конкурентная борьба за создание НОЦ. Мы в нее включились. На старте у нас есть некоторое преимущество, так как Президент в послании упомянул Самару как один из перспективных центров».Академик РАН Федор Гречниковотметил, что в последнее время наука в регионе развивается динамичными темпами. Он подчеркнул: впервые за долгое время Самарская область вошла в десятку рейтинга лучших инновационных регионов России, для сравнения в 2016 году губерния занимала 20 место. При этом ставится задача войти в первую пятерку регионов-лидеров.Председатель Самарской губернской думы, ректор СамГМУ ГеннадийКотельников обратил внимание участников совещания на необходимость раскрытия научного потенциала региона. Он отметил, что из 400-450 патентов, получаемых в регионе ежегодно, в производство внедряется максимум 20%.Также на заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с реализацией ряда перспективных проектов: строительство газохимического комплекса в Самарской области, применение уникальных цифровых технологий в производстве газотурбинных двигателей, цифровая платформа искусственного интеллекта и экосистема умных сервисов для управления предприятиями растениеводства, а также проект анализа и моделирования развития городской среды на основе больших геоданных.По мнению директора Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН Антона Максимовапроекты, которые обсуждались на Совете, могут найти поддержку в научно-образовательном центре, который планируется создать в регионе.«Кооперация вузов и предприятий должна служить гарантией успеха. Каждый проект может занять нишу в экономике Самарской области и выйти даже на федеральный уровень», – отметил академик.«Совет взял на себя большие обязательства по тому спектру проектов, которые рассматривались», – отметил генеральный директор и председатель Правления Российской венчурной компании АлександрПовалко. По его мнению, успех реализации того или иного проекта зависит от степени его проработанности.Первый проректор Самарского университета Роман Самсонов считает создание Совета эффективным решением. «Собрались специалисты мирового уровня, которые демонстрируют практические результаты. Думаю, мы сможем реализовать задачи, о которых говорили сегодня», – подчеркнул доктор технических наук.Планируется, что Совет будет собираться на регулярной основе. На его заседания будут приглашаться представители промышленных предприятий – потенциальные потребители технологий, сообщает пресс-служба облправительства.