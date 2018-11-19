В Самаре прошла межрегиональная выставка с международным участием «Интериорум».

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В 11-й раз выставочная компания «Экспо-Волга» провела межрегиональную выставку с международным участием «Интериорум». С 15 по 18 ноября на площадке комплекса объединились более полусотни компаний, видные спикеры из России и из-за рубежа. По словам гостей, проект оказался одним из самых успешных за прошедшие годы. Посетителями выставки стали 2,5 тысячи человек. Гости неоднократно отмечали качественные изменения в позиционировании, имидже выставки, что не могло не подкупить и не обрадовать их.Отдельный блок – наполненная, мощная деловая программа, которая объединила крупнейших экспертов отрасли. Так, впервые с визитом в Самару приехал главный редактор журнала «Elle Decoration» Алексей Дорожкин, который в первый день провел сразу две лекции на темы: «Современные тенденции в оформлении интерьеров» и поделился секретом «Как попасть в Elle Decoration. Отбор проектов для публикации». Мероприятие вызвало огромный интерес публики.В первый день состоялась официальная церемония награждения победителей конкурса «Самара будущего» от журнала «СМР Собака.ru», а также выставка лучших работ конкурса.Проект «Interioroom» обновленный, целостный, презентовал множество новых фишек и интересных творческих посылов. Впервые в этом году состоялось сразу два Чемпионата по оформлению декоративных поверхностей и по оформлению обеденной зоны.«Выставка сегодня стала настолько профессиональной, интересной не только для дизайнеров, архитекторов, но и для простых людей, которые хотят улучшить интерьер своего дома. Особенно приятно, что к нам приехал Марко Гатти, аrea manager концерна DODONATO (Италия), который привез новые решения покраски – это дерево, ткань и стены. Все одной краской. Это новые технологии, новые решения», - отметила Елена Романова, арт-директор архитектурно-дизайнерской студии «FLEX-ART».По традиции участие в проекте приняли профессионалы Клуба промышленных дизайнеров (КПД), в состав которого входят не один десяток молодых брендов, в числе которых «Archpole», «The PLY» и другие. Ребята читали интересные лекции и мастер-классы на актуальные темы, делились ценным опытом с гостями проекта. Стенд КПД стал одним из самых интересных и посещаемых.