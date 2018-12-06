В Самаре прошел семинар о проектировании тематических музеев

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3 и 4 декабря 2018 года на базе Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина прошел семинар «Современные тренды проектирования тематических музеев. Синтез традиционных и интерактивных мультимедийных решений». В нем приняли участие более 50 человек – руководители государственных и муниципальных музеев Самарской области, сотрудники некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства, представители министерства культуры Самарской области, министерства спорта Самарской области, Самарской областной универсальной научной библиотеки, Самарского областного архива социально-политической истории, футбольного клуба «Крылья Советов».Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина познакомила участников с целями и показателями национального проекта «Культура». Кураторами теоретического и практического блоков семинара выступили представители компании «Aскрин» (г. Санкт-Петербург), авторы проектов «Вселенная воды» и «Детский экологический центр»: руководитель отдела музейных решений Виктория Тарасова и концептолог, ведущий специалист отдела музейных решений Ирина Кирюхина.В первый день работы семинара обсуждались задачи привлечения целевой аудитории, фондовая база и проблематика подачи музейных предметов, функциональное деление помещений, коммуникационные практики и ряд других вопросов.Новейшим подходам к формированию выставочного пространства, рекреационных и служебных зон, музейной «сценографии» и «хореографии», традиционным и мультимедийным средствам подачи информации был посвящен второй день. В рамках практической работы участники семинара обсудили экспозиции Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина и его филиала – дома-музея М.В. Фрунзе, а также осмотрели стадион «Самара Арена».«Этим летом в нашем городе произошло событие мирового масштаба – Чемпионат мира по футболу. И сегодня возник вопрос: как сохранить то достояние, которое нам осталось, не только в виде стадиона и коммуникаций? Одна из форм сохранения и развития культурного и спортивного наследия мундиаля – создание музея, – отметил директор АНО «Культура жизни» Геннадий Карев. – В соответствии с масштабами события такой музей должен быть создан с учетом самых современных требований, наработок, накопленного мирового опыта».Результаты «мозгового штурма», проведенного на семинаре, будут использованы при работе с концепцией будущего музея спорта в Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.