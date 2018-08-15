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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре прошел профилактический рейд в акватории реки Волга и ее притокам

15 августа 2018 10:36
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В Самаре прошел профилактический рейд в акватории реки Волга и ее притокам В нем приняли участие сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
В нем приняли участие сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В совместном рейде также приняли участие сотрудники ГИМС МЧС России по Самарской области и Управления Росгвардии по Самарской области.
В ходе оперативно-профилактических мероприятий к административной ответственности был привлечен ряд судовладельцев, нарушивших правила эксплуатации судов.
Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. На специальную стоянку эвакуированы 2 катера и 1 гидроцикл.

Такие совместные мероприятия в навигационный период личный состав Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте проводит постоянно. Они направлены на профилактику правонарушений и преступлений по линии ГИМС, а также по линии экологических правонарушений и преступлений.
Наиболее частые правонарушения судоводителями на реке Волга - отсутствие техосмотра и регистрации судов, а также нахождение при управлении маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.

Фото pixabay.com


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