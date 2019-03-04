В Самаре прошел 1 этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»
4 марта 2019 11:24
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В минувшие в Самаре прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», организатором которого в регионе стал филиал ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети». Участие в интеллектуальных состязаниях приняли почти 90 старшеклассников. Они выполняли задания по нескольким дисциплинам: математике, информатике, физике. В качестве площадки для проведения олимпиады выступил один из ведущих вузов региона – Самарский государственный технический университет, с которым компания плодотворно сотрудничает на протяжении многих лет.
Итоги регионального этапа олимпиады будут подведены 18 марта и размещены на официальном сайте «МРСК Волги» http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/vserossiys/. К оценке конкурсных работ будут привлечены специалисты «МРСК Волги» и профессорско-педагогический состав вузов.
Школьникам, вышедшим во второй этап интеллектуальных состязаний, предстоит дистанционно решить комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей, а также прикладные задачи в области электроэнергетики.
Победителей олимпиады ждут призы и возможность принять участие в энергетической проектной смене на базе одной из федеральных образовательных площадок.
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